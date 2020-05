Justiz: Weisung im Fall Martin Huber

Für Ex-ÖBB-Chef Martin Huber könnte es noch einmal eng werden. Zwar wurde Huber im Untreue-Prozess rund um den günstigen Kauf von zwei Etagen des Telekom-Palais am Wiener Schillerplatz im April 2014 freigesprochen, doch der Staatsanwalt hat noch während des Prozesses die Anklage gegen Huber auf schweren Betrug ausgeweitet. Laut Ankläger soll Huber den damaligen Aufsichtsrat der ÖBB getäuscht haben, in dem er ursprünglich vorgab, dass ihm "lediglich 25 Prozent an der Schillerplatz 4 Projektentwicklungs GmbH gehören, obwohl er tatsächlich faktischer Geschäftsführer und 75-Prozent-Gesellschafter war".

Durch angeblich "wahrheitswidrige Behauptungen" soll Huber versucht haben, weitere Bezugszahlungen von den ÖBB zu erhalten und sich einen "einvernehmlichen Abgang" großzügig abgelten lassen. Der Verdacht: unrechtmäßige Bereicherung und Täuschung. Die Vorwürfe werden bestritten.

Aber der Reihe nach. Ende Oktober 2014 hat Staatsanwalt Michael Radasztics einen Vorhabensbericht samt Anklageschrift in Sachen Huber der Oberstaatsanwaltschaft übermittelt. Doch die Anklage wurde zurückgeschmissen – offensichtlich ist der Fall noch nicht ausermittelt. Daher hat Oberstaatsanwaltschaft Michael Klackl der Staatsanwaltschaft Wien "in Übereinstimmung mit Justizministerium" eine neun Seiten starke Weisung erteilt. Sie muss nun "ergänzende Erhebungen" durchzuführen.