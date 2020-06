Junior eDay erstmals in Tirol

Nach mehreren erfolgreichen Junior eDay-Veranstaltungen in Wien geht der JeD nun auf Tour und findet nun erstmals in Tirol statt. Kein Wunder, dass der begehrte Info-Event von Schülern aus Tirol und Vorarlberg gestürmt wird. Für den 15. 5.-Junior eDay:12 West in Hall in Tirol haben sich bereits mehr als 500 Schüler und junge Erwachsene angemeldet. Und auch Lehrerinnen und Lehrer bekommen die Chance, sich informationstechnologisch auf den letzten Stand zu bringen.



Themenschwerpunkte des Tages sind neue Technologien wie Green IT, Web 2.0, Cloud Computing, eHealth, oder eGovernment, alles rund um die Social Media, Infos über die Techniken, die junge Leute im aktuellen Berufsleben unbedingt beherrschen sollten und Technik-Infos für Unternehmen und Firmengründer.



Organisatorin Regina Hönigsberger-Rupp freut sich über das rege Interesse und die Besuchszusagen der hohen Landes- und Gemeindepolitik.