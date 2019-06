Analyse: Was Lehrlinge wirklich wert sind

Wer fertig ausgebildete Lehrlinge abwirbt, soll – wie berichtet – ähnlich wie im Fußball eine Ablösesumme an den Ausbildungsbetrieb zahlen müssen. Der vom deutschen Handwerk geforderte Kostenausgleich sorgt auch in Österreich für heftige Debatten. Der KURIER ging den wichtigsten Fragen nach.

Wie groß ist die Problematik der Abwerbungen?

In Österreich noch kleiner als in Deutschland, angesichts des Fachkräftemangels vor allem in technischen Berufen aber stark steigend. Vorarlberger Betriebe leiden jetzt schon darunter, dass ihnen deutsche und Schweizer Firmen massiv Jung-Fachkräfte abwerben. Auch Oberösterreich ist betroffen. Die „Verbleibequote“ im Betrieb liegt drei Jahre nach Lehrabschluss bei 35 Prozent (Industrie: 57 Prozent), in der Branche bleiben im Schnitt zwei Drittel. Die Arbeitnehmer können sich gehaltsmäßig verbessern, die Ausbildungsbetriebe bleiben aber auf den Ausbildungskosten sitzen.