Debatte: Wer Lehrlinge abwirbt, soll Ablöse zahlen müssen

In Oberösterreichs Industriebetrieben, die im Fachkräfte-Wettbewerb mit Süddeutschland konkurrieren, ist die Thematik schon länger am Köcheln. Der Marchtrenker Kunststoff-Spezialist Starlim Sterner etwa trat schon vor zwei Jahren für ein Ablösesystem ein. Die Wirtschaftskammer (WKO) bremst. „Lehrlingsablösen sind bei uns ein Thema, aber wir sehen derzeit keinen Bedarf für neue Regularien“, sagt Bildungsexperte Friedrich Dallamaßl von der WK Oberösterreich.

Mobilität wichtig

Wer einen flexiblen Arbeitsmarkt will, dürfe die Mobilität der Arbeitnehmer nicht einschränken. Gute Ausbildungsbetriebe müssten sich auch nicht vor der Konkurrenz fürchten. „ Ablösen sind kein geeigneter Lösungsansatz“, heißt es bei der Sparte Gewerbe & Handwerk in der WKO. Auch sei der Druck in Deutschland größer, weil weniger Betriebe ausbilden als in Österreich. Auch im Tourismus ist man skeptisch. Die Aussicht, eine Zeit lang nicht wechseln zu dürfen, mache den Lehrberuf sicher nicht attraktiver. Nach dem Lehrabschluss würden viele junge Köche den Arbeitgeber wechseln und oft ins Ausland gehen, um Erfahrungen zu sammeln. Das sei sogar wünschenswert.

Lastenausgleich

Eine Art indirekten Lastenausgleich gibt es bereits durch den Insolvenzentgeltfonds (IEF), in den alle Unternehmen einzahlen. Ein kleiner Teil davon fließt in die Lehrstellenförderung. Künftig soll dieses Fördergeld aus dem Topf der Arbeitslosenversicherung kommen, was die Arbeiterkammer (AK) zuletzt kritisierte. Die AK schlägt einen Lastenausgleich in Form eines Ausbildungsfonds vor. Dort sollen jene Betriebe einzahlen, die nicht ausbilden und jene gefördert werden, die dies sehr wohl tun.