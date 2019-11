Julius Meinl sucht Investoren für 300 Millionen schwere Anleihe

„Streng vertraulich“

„Streng vertraulich“ steht auf dem Deckblatt des 54 Seiten starken Verkaufsprospekts der Julius Meinl Living PLC (JML) mit Sitz auf Malta. JML gehört zur Unternehmensgruppe „House of Julius Meinl“.

Sie entwickelt schicke Apartments und Appartementhotels in Prag, Budapest, Belgrad und Bukarest. So gehört das Hotel Nove Mesto in Prag zum Portfolio, das Ende 2021 eröffnet werden soll.

Fakt ist: Über eine Luxemburger Tochter begibt Julius Meinl Living zur Finanzierung Anleihen in Höhe von bis zu 300 Millionen Euro. Vorerst wird eine erste Tranche in Höhe von 30 Millionen Euro platziert. Ab 100.000 Euro können Anleger einsteigen. Ihnen winken sieben Prozent Zinsen im Jahr. Laufzeit: fünf Jahre. Die Papiere notieren an den Börsen in Luxemburg und in Frankreich.