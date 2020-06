Regulierung gefährdet soziale Investments

Vor drei Jahren schien die Welt der sozialen Geldanlage in Österreich noch in Ordnung. 6,3 Millionen Euro brachte das Kinder- und Jugendhilfswerk "Jugend eine Welt" über die Ausgabe einer Anleihe für die Finanzierung einer Universität in Ecuador auf. Eine Folge-Anleihe scheiterte heuer an den verschärften Regeln von Aufsicht und Banken.

Zwei Hauptprobleme ortet Reinhard Heiserer, Vorsitzender des Jugend- und Kinderhilfswerks dabei: Zum einen sei die Erfüllung der vielen neuen Regeln für die Organisation, die das Geld aufnehmen will, zu teuer. "Eine Bank, die eine solche Emission begleitet, muss über jede die Bonität beeinflussende Aktivität des Emittenten immer und unmittelbar Bescheid wissen und darüber berichten können. Das ist in der Praxis für österreichische Unternehmen schwierig, für Auslandsprojekte aber fast unmöglich", führt Heiserer aus. Zum anderen habe die Pleite der Alpine Bau die Banken erschüttert. Denn Anleger, die Alpine-Anleihen hatten, hätten die Banken geklagt. "Die Kreditinstitute haben daher für Anleihe-Emittenten die Auflagen und damit die Kosten erhöht", klagt Heiserer. 2012 hatte das Kinder- und Jugendhilfswerk für eine Anleihe mit drei Jahren Laufzeit und 3,875 Prozent Verzinsung in kürzester Zeit 6,3 Millionen Euro von Anlegern eingesammelt.