Josef Zotter: „Können nicht ewig Geld drucken“

Er könne also entspannt sein, auch weil er heute zu 100 Prozent eigenkapitalfinanziert ist, also von Krediten und Banken unabhängig. Dass die Politik in der Krise versprochen hat, Unternehmern zu helfen, „koste es, was es wolle“, sei anfangs eine gute Beruhigungspille gewesen, letztlich sei es aber „das völlig falsche Signal“, findet er. „Das ist ja so, als würde ich mich wie ein Super-Prolo in einen offenen Jaguar setzen und das Geld mit beiden Händen beim Fenster rauswerfen. Wir können ja nicht ewig Geld drucken und verteilen. Das muss doch jedem einleuchten.“