Babypuder-Skandal: Johnson & Johnson zahlt 5,5 Milliarden Dollar

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Nach mehr als zehn Jahren Rechtsstreit über angeblich krebserregendes Babypuder zieht Johnson & Johnson (J&J) einen milliardenschweren Schlussstrich. Der US-Pharmakonzern zahlt schätzungsweise 5,5 Milliarden Dollar (4,83 Mrd. Euro), um Zehntausende Klagen beizulegen, wie er am Montag mitteilte. Der Vergleich umfasst rund 76.000 Fälle, in denen Klägerinnen dem Konzern vorwerfen, durch die Verwendung seiner talkumbasierten Babypuder-Produkte an Eierstockkrebs erkrankt zu sein.

Gesamtsumme des Vergleichs könnte noch höher ausfallen Damit sind fast alle verbleibenden Talkum-Klagen gegen das Unternehmen abgedeckt. J&J hatte bereits die meisten Verfahren beigelegt, in denen dem Konzern vorgeworfen wurde, sein Talkum enthalte Asbest und verursache Mesotheliome. Die Gesamtsumme des Vergleichs könnte allerdings noch höher ausfallen. Da er keine Obergrenze vorsieht, könnten die Zahlungen je nach Zahl der Teilnehmerinnen auf sieben Milliarden Dollar oder mehr steigen, sagte Klägeranwalt Chris Seeger. J&J will 2027 zunächst drei Milliarden Dollar zahlen, weitere Auszahlungen sollen 2028 folgen. J&J bestreitet Vorwürfe seit Jahren Damit die Einigung wirksam wird, müssen 95 Prozent der Klägerinnen zustimmen. J&J-Anwalt Erik Haas bekräftigte, die Vorwürfe seien unbegründet. Der Konzern wolle den langjährigen Rechtsstreit nun jedoch endgültig beenden. J&J weist seit Jahren zurück, dass das verwendete Talkum Asbest enthalte und Krebs verursache. Den Verkauf talkumbasierten Babypuders in den USA hatte J&J bereits 2020 eingestellt und durch ein Produkt auf Maisstärkebasis ersetzt.