Krebs durch Babypuder: Johnson & Johnson-Tochter bietet Milliarden

Eine Tochterfirma des US-Pharma- und Konsumg├╝terherstellers Johnson & Johnson (J&J) hat im Skandal um mutma├člich asbestverseuchtes Babypuder erneut Gl├Ąubigerschutz beantragt. Mit Hilfe der Ma├čnahme will das Unternehmen LTL Management nach eigenen Angaben vom Dienstag einen 8,9 Milliarden Dollar (8,2 Mrd. Euro) schweren Vergleich mit Kl├Ągern abschlie├čen. Diese werfen dem Konzern vor, dass Asbest in seinen Talkumprodukten bei ihnen Krebs verursacht haben soll.

Das Unternehmen, das in den USA mit tausenden Klagen konfrontiert ist, will die Summe zur Beilegung aller Anspr├╝che ├╝ber 25 Jahre zahlen. Der Einigungsvorschlag sei kein Schuldeingest├Ąndnis. Au├čerdem halte Johnson & Johnson an seinen Aussagen fest, dass die Produkte sicher seien.