Der Professor des Glücksspiels

Das Unternehmen darf sich weltweit zu den Technologie-Führern zählen. Als Ende der 90er-Jahre am Höhepunkt der Internetblase gut ausgebildete IT-Experten im Westen Mangelware wurden, fand Graf die Entwickler in Polen. Gründete mit der Universität Krakau ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, in dem mehr als 150 Software-Spezialisten Spiele konzipieren.

Seine Unternehmensgruppe definiert Graf als „Maßschneider vom Allerfeinsten. Wir machen sozusagen die Brioni-Anzüge der Glücksspielbranche.“ Um den hohen Qualitätsstandard zu halten, werden möglichst viele Komponenten im eigenen Haus erzeugt, von der Software bis zur Tischlerei. Nur in Ausnahmefällen werden Subaufträge auch nach China vergeben. Man müsse sehr vorsichtig sein, schränkt Graf ein, „Leiterplatten von uns wurden schon kopiert und von chinesischen Graumarktanbietern auf den Markt gebracht“. Weshalb man lieber etwas mehr zahle, dafür das Know-how aber in der Hand behalte.

Wie sehr hat sich das Leben eines Mannes verändert, der bei seinen Großeltern in einer Zimmer-Küche-Wohnung in Döbling aufwuchs und der heute seine internationalen Termine im Firmenjet absolviert? „Nicht wirklich. Das Geld steckt in der Firma. Ich führe ein relativ normales Leben“, sagt der notorische Vielarbeiter über sich, dessen einziges Hobby das Sammeln von Oldtimern ist. Er reise sehr viel und sehe, „wie Menschen anderswo in großer Armut leben. Als Unternehmer muss man achtgeben, nie den Boden unter den Füßen zu verlieren.“

Großzügig ist die Gruppe bei der Unterstützung von sozialen und kulturellen Projekten. Wie aber geht Graf mit dem Problem Spielsucht um? „Zum Glück haben nur weniger als ein halbes Prozent der Spielteilnehmer ein Problem. Wir legen daher in unseren Spielbetrieben großen Wert auf die strenge Einhaltung des Jugendschutzes.“ Registrierungspflicht und Ausweiskontrolle seien zudem „die besten Mittel zur Durchsetzung von aktivem Spielerschutz“.