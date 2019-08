Jobsuche mit Behinderung: AMS sieht Betriebe in der Pflicht

Der Chef ist stolz auf seinen Lehrling: „Wer hat schon einen Olympia-Medaillengewinner in seinem Unternehmen?“, schwärmt Martin Graf, Vorstandsdirektor der Energie Steiermark von Michael, der eine teilqualifizierte Lehre beim Energieversorger absolviert. Ganz nebenbei räumte er als Schwimmer bei den Special Olympics ab.

Das Thema Inklusion, also die berufliche Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen, wird bei der Energie Steiermark großgeschrieben. Die Palette reicht von Teilqualifikationen einer Lehre bis zu barrierefreien E-Autos. „Jeder hat doch irgendwelche Beeinträchtigungen, man muss einfach die Berührungsängste abbauen“, meint Graf.

Inklusion bei Rewe

Wenn die Unternehmensspitze das Thema treibt, kann viel erreicht werden. So entwickelte der Handelskonzern Rewe ( Billa, Bipa, Merkur, Penny) 2015 eine eigene Disability-Strategie, um das Bewusstsein bei Führungskräften und Mitarbeitern zu schärfen. Seither ist die Zahl der Mitarbeiter mit Behinderung um 50 Prozent auf 600 gestiegen, dazu kommen 140 integrative Lehrlinge. „Bei Merkur wurde eine gehörlose Kommissioniererin eingestellt. Das Feedback war so positiv, dass wir jetzt schon zehn gehörlose Kommissioniererinnen in der Gruppe haben“, berichtet Disability-Managerin Caroline Wallner-Mikl.