Jobs bis 2030: Soziale und emotionale Kompetenzen werden wichtiger

Welche ist die größte digitale Innovation Österreichs?

Österreich hat bereits eine Reihe von Erfolgen in digitalen Bereichen vorzuweisen – sei es durch innovative Start-Ups die in den letzten Jahren auch große internationale Erfolge feiern konnten, als auch durch eine Reihe von traditionellen Unternehmen die frühzeitig auf Basis von neuen Technologien zusätzliche Umsätze generiert haben, bis hin zur öffentlichen Verwaltung die durch eine Reihe von Innovationen auch schon vor vielen Jahren Digital-Vorreiter waren (z.B. Finanzonline).

Was sollte ein junger Mensch heute lernen oder studieren, um später einen sicheren und wichtigen Job zu haben?

Im heutigen dynamischen Umfeld ist eine ständige Weiterentwicklung – vor allem durch und begleitend zum Berufsleben – wohl die wichtigste Voraussetzung für Sicherheit im Job als auch Vielfalt an zukünftigen Optionen. Gerade in den digital-dominierten Branchen ist eine solide Grundausbildung im Rahmen der MINT Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) aber eine gute Basis für einen erfolgreichen Berufseinstieg. Vor allem Frauen sind hier gefordert, da die zukunftsträchtigen technisch-orientierten Disziplinen noch immer von Männern dominiert sind.

Gibt es noch traditionelle Jobs, die es trotz Digitalisierung immer geben wird?

Im Gesundheitsbereich wird die Nachfrage nach Arbeitskräften weiter steigen. Der Handel fordert auch mehr Kundeninteraktion, dafür werden hier die administrativen Tätigkeiten zunehmend automatisiert. Und auch in Zeiten der Digitalisierung gewinnen Kommunikations- und Verhandlungsgeschick, Empathie und Führungsvermögen weiter an Bedeutung. Der Anteil an Arbeitszeit, der soziale und emotionale Fähigkeiten voraussetzt, wird z.B. in Deutschland um 20 Prozent steigen, wie eine aktuelle Studie herausgefunden hat.

Welche sind die negativen Folgen von Digitalisierung?

Digitalisierung führt in vielen Bereichen zu einem „ Winner takes it all“ Marktumfeld – wir sehen in den Marktzahlen, dass die sogenannten „Superstar-Unternehmen“ (10% größten Unternehmen einer Branche) oftmals ca. 80 Prozent des Branchenumsatzes generieren und damit auch eine starke Markstellung entwickeln. Gerade deshalb ist es besonders wichtig, dass traditionelle Unternehmen sich frühzeitig mit Digitalisierung auseinandersetzen.

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf unsere heimischen Arbeitsplätze aus? Man liest ja immer Gegenteiliges. Manchmal heißt es gut, dann wieder schlecht.

Die Menschen entwickeln seit Jahrhunderten immer neue Methoden, um Produktivität zu steigern. Die Folgen sind bekannt: Ein Fabrikarbeiter, der vorher eine Schraube eingedreht oder einen Laser bedient hat, muss heute vielleicht ein computergesteuertes Fertigungssystem bedienen.

Maschinen werden dem Menschen in Zukunft weitere Arbeiten abnehmen. Arbeitslos werden wir dadurch aber noch lange nicht. Durch Entwicklung in Bereichen wie Künstliche Intelligenz oder Machine Learning werden völlig neue Berufsgruppen und Ausbildungszweige entstehen.

Bis 2030 wird der Anteil der Arbeit, der technisches Wissen voraussetzt, um bis zu 55 Prozent steigen, während immer weniger händische oder motorische Fertigkeiten benötigt werden. Gleichzeitig werden soziale und emotionale Kompetenzen an Bedeutung gewinnen. Die Kernaufgabe unserer modernen Gesellschaft ist es, Menschen schnell genug mit Fähigkeiten für die Zukunft auszustatten .