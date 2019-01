Was die Digitalisierung mit dem Bildungssystem anstellt

Einen sanften Mentalitätswandel wünscht sich Josef Eberhardsteiner, Vizerektor der Technischen Universität Wien. Eberhardsteiner ist ab Jänner auch Vizerektor für die Digitalisierung – der erste in Österreich.

„Generell sollten wir bei der Digitalisierung viel mehr Experimente machen. Wir müssen neue Wege ausprobieren, uns etwas trauen.“

Was heißt das für das Bildungssystem?

„Man muss sich zum Beispiel überlegen, was didaktisch geändert werden kann. Muss es an Gymnasien und Universitäten so viel Frontal-Unterricht und -Vorlesungen geben? Oder können sich die jungen Menschen nicht einfach mit Online-Vorträgen vorbereiten – und dann in vertiefenden Seminaren mit den Professoren arbeiten?“

Noch könne man auf YouTube kein Studium absolvieren. „Aber wer sagt, dass das so bleiben muss?“

Für Eberhardsteiner ist entscheidend, dass sich unter anderem die Haltung zum Scheitern ändert. „Das ist einer der auffälligen Erfolgsfaktoren im Silicon Valley. Davon kann man lernen.“

Was genau mit dieser Haltung gemeint ist, erklärte ein Herr namens Eric Schmidt vor wenigen Wochen Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Schmidt war vor wenigen Jahren Chef des Google-Konzerns. Und als solcher hat er vorzugsweise Jung-Unternehmer angeheuert, die zuvor schon zwei-, dreimal Pleite waren.

Warum ausgerechnet diese Menschen? „Weil sie viel Erfahrung gesammelt haben. Bei jeder Pleite haben sie Fehler gemacht, die sie in Zukunft vermeiden wollen. Das ist ein Vorteil, den man nutzen kann“, sagt Schmidt.

Der Erfolg gibt Schmidt recht. Sein geschätztes Privatvermögen derzeit: rund zwölf Milliarden Euro.

Lesen Sie morgen: Programmieren mit Smarties: Der Alltag in der iPad-Klasse