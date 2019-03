Job-Start: Nur jede zweite Frau sah Spielraum bei Verhandlungen

Der Grundstein für diese Gehaltsunterschiede werde oft beim Berufseinstieg gelegt, sagt Sandra Breiteneder, GPA-Bundesfrauensekretärin (Gewerkschaft der Privatangestellten) und verweist auf eine aktuelle IFES-Umfrage. Befragt wurden 500 Beschäftigte im Alter zwischen 18 bis 30 Jahren.

Männer profitieren von "Vitamin B"

Jeder dritte Mann (34 Prozent) gab an, bei der Suche nach der ersten Arbeitsstelle von seinem Netzwerk profitiert zu haben – also von persönlichen Kontakten oder Verwandten. Bei den Frauen ist das klassische Job-Inserat mit 40 Prozent die wichtigste Quelle. Nur 28 Prozent gaben an, dass sie über „Vitamin B“ zu ihrem Job kamen.

Nächste Herausforderung: Bei den Gehaltsverhandlungen sahen laut Umfrage nur sechs Prozent der Frauen einen „großen Spielraum“. Männer behaupteten das zu 13 Prozent (siehe Grafik). „Gar keinen Spielraum“ gab es für 58 Prozent der befragten Frauen, von den Männern sahen sich nur 46 Prozent vor vollendete Tatsachen gestellt.