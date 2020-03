Jetzt fix: Wiener Stadtwerke kaufen sich bei EVN ein

Jetzt ist es fix: Die Wiener Stadtwerke übernehmen 28,35 Prozent am niederösterreichischen Energieversorger EVN. Das bestätigten das Tochterunternehmen der Stadt Wien sowie die EnBW (Energie Baden-Württemberg) in einer gemeinsamen Aussendung am Donnerstag.

Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg, die als erste von den Plänen berichtet hatte, hatte unter Berufung auf Insider einen Kaufpreis von mehr als 870 Millionen Euro kolportiert.