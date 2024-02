Jeff Bezos macht Kasse: Aktien für zwei Milliarden Dollar verkauft

Der Gründer und größte Einzelaktionär von Amazon, Jeff Bezos, macht Kasse: Wie aus Unterlagen des Unternehmens hervorgeht, veräußerte er rund zwölf Millionen Aktien des Online-Einzelhandels- und Cloud-Dienstleisters für zwei Milliarden Dollar (1,86 Mrd. Euro).

Der Verkauf der Anteilsscheine habe am Mittwoch und Donnerstag stattgefunden.

Amazon hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass Bezos insgesamt bis zu 50 Millionen Anteilsscheine des weltgrößten Online-Händlers veräußern will. Der Verkaufsplan wurde am 8. November letzten Jahres beschlossen. Das Vorhaben soll bis zum 31. Jänner 2025 abgeschlossen sein.