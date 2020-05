Jeder fünfte Betrieb wird heuer Mitarbeiter stanzen

"Die Lage ist so schlimm wie zuletzt im Krisenjahr 2009", sagt Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer des Wirtschaftsinformations-Dienstleisters Creditreform , im Gespräch mit dem KURIER. "Die schlechte konjunkturelle Entwicklung verstärkt den Pessimismus in den Betrieben. Den meisten Firmen bleibt gar nicht anderes übrig, als Jobs zu streichen, weil nicht genügend Aufträge vorhanden sind." Nachsatz: "Die Lage wird sich weiter verschlechtern, weil jedes fünfte Unternehmen heuer noch Arbeitsplätze streichen wird." Dazu kommt noch, dass es oft auch an qualifizierten Bewerbern fehlt. "Es verwundert nicht", so Weinhofer weiter, "dass 81 Prozent der befragten Unternehmen generell mit der aktuellen Standortpolitik wenig bzw. nicht zufrieden sind, mehr als 88 Prozent fordern als eine rasche Entlastungsmaßnahme die Senkung der Lohnnebenkosten."