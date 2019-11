Jeder fünfte Bauer sperrt bis 2030 zu

Ein nicht unbeträchtlicher Teil dieser Betriebe wird die verschärften Bedingungen nicht erfüllen können und nicht mehr Bio produzieren. Konventionelle Betriebe erhalten allerdings deutlich weniger Förderungen als Bio-Betriebe. Die großen Lebensmitteleinzelhändler habe reagiert. Sie verlangen von Lieferanten unabhängig von der EU-Biorichtlinie für Bio-Produkte Weidehaltung.

Dazu kommt die konsequente Professionalisierung der landwirtschaftlichen Produktion. Der Einsatz von Drohnen in Kombination mit Satellitenaufnahmen stellt neue Herausforderungen an die Bauern. Smart Farming lautet der Trend. Die Daten werden am Laptop ausgewertet. Da werden nicht alle mithalten können. Je größer der Betrieb, desto eher rentieren sich derartige Investitionen in die Technik.

Eine weiteres Problem für die Bauern sind laut Lorenz Mayr von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich „die Bilder aus Übersee“. Es werde so getan, als seien die durchaus kritikwürdigen Methoden bei der Nahrungsmittelproduktion in Ländern wie Brasilien auch in Österreich üblich. Die UN-Landwirtschaftsorganisation FAO hat ausgerechnet, dass 14,5 Prozent aller weltweiten Treibhausgasemissionen aus der Haltung und Verarbeitung von Tieren stammen. In Österreich ist der Anteil der CO2-Emissionen der gesamten Landwirtschaft 2018 von 9,3 Prozent auf 8,1 Prozent gesunken.