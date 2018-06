Drohnen, Roboter und satellitengesteuerte Traktoren

Im Anschluss an den Österreichischen Raiffeisentag in Grafenegg hatten am Vortag auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Sebastian Kurz, Ministerin Elisabeth Köstinger, Raiffeisen-Obmann Erwin Hameseder und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Feldtag besucht. Mikl-Leitner betonte dabei, dass man den Bauern zur Seite stehen werde, „wenn es um EU-Gelder aus Brüssel geht“.