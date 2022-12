Japans Industrieproduktion dritten Monat in Folge rückläufig

Die Produktion in Japans Fabriken ist im November den dritten Monat in Folge gesunken. Die stockende weltweite Nachfrage nach Maschinen und sich verschlechternde globale Wirtschaftsaussichten bremsen die japanischen Hersteller weiterhin aus. Die Industrieproduktion brach um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat ein, wie aus vorläufigen Regierungsdaten am Mittwoch hervorgeht. Sie lag damit leicht über der mittleren Marktprognose um Minus 0,3 Prozent.

Es handelt sich um den dritten monatlichen Rückgang nach einem revidierten Rückgang von 3,2 Prozent im Oktober und einem Minus von 1,7 Prozent im September. Insbesondere der Produktionsrückgang bei Maschinen um 7,9 Prozent drückte den Gesamtindex. Auch der für Japan wichtige Automobilsektor brach um 0,8 Prozent ein. Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) senkte seine Einschätzung der Industrieproduktion den zweiten Monat in Folge, da sich "die Produktion weiter abschwächt".