Japans Ende mit Schrecken steht noch aus

„Das Stichwort konservieren ist sehr treffend“, sagt Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Tokio, Michael Otter, im Gespräch mit dem KURIER (siehe unten). Für den touristischen Besucher der Großstädte seien die Folgen der Endlos-Krise tatsächlich nicht sichtbar. Ganz anders sehe das in kleineren Städten und Gemeinden am Land aus. Dort macht sich die alternde und schrumpfende Bevölkerung und Abwanderung der Jungen in die Städte bemerkbar: Öffentliche Mehrzweckhallen oder Schauspielhäuser, die in der Boomphase errichtet wurden, stehen leer.

Die Negativspirale aus fallenden Preisen und Löhnen schadet auch dem Wirtschaftsklima massiv: Der Konsum stagniert. Unternehmer halten sich deshalb mit Investitionen zurück. Otter bemerkt zudem eine Generationenschere: Während ältere Japaner ein gutes Vermögen aufbauen konnten, fanden die heute 30- bis 40-Jährigen meist nur noch befristete oder Teilzeitjobs vor.

Von „ Scheinwohlstand“ spricht Valentin Hofstätter von Raiffeisen Research: Weil die Bevölkerung kaum Geld ausgegeben hat, hat es der Staat getan. So kam der Schulden-Weltrekord von 244 Prozent der Wirtschaftsleistung zustande. Dass Japan überhaupt noch Kredite erhält, liegt daran, dass die Schuldtitel fast zur Gänze von inländischen Banken (zuletzt von der Notenbank selbst) und Pensionsfonds aufgekauft werden, die auf die Zahlungsfähigkeit des Staates vertrauen. Bisher zumindest. Endlos lässt sich diese Schuldenspirale aber nicht drehen. Premier Shinzo Abe und Notenbanker Haruhiko Kuroda wollen daraus mit einem kühnen Kurs ausbrechen, indem sie die Inflation anheizen. Um den Schuldenberg abzutragen, müsste das aber über Jahrzehnte hinweg gelingen. Hofstätter ist skeptisch, ob das aufgeht. Sollte aus irgendeinem Grund das Vertrauen in den Wert des Yen oder die Rückzahlungsfähigkeit des Staates erschüttert werden, droht das Gleichgewicht zu kippen. Am Ende dürften die Japaner wohl oder übel um Ersparnisse oder Pensionen umfallen. Ob das in zwei, fünf oder erst in zehn Jahren passiert, lässt sich nicht vorhersagen.