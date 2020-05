IWF warnt vor Horrorszenario

Banken, Atomkraftwerke, das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 – vieles wurde heuer auf Belastbarkeit geprüft. Grund genug für die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden, „ Stresstest“ zum Wort des Jahres 2011 zu küren. Ein enormer Stresstest steht allerdings erst bevor. Der globalen Wirtschaft droht eine ernste Krise. Die Aussichten für die Weltkonjunktur seien ziemlich düster, warnte Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds ( IWF), eindringlich. Hauptursache der globalen Gefahren seien die Schuldenprobleme in der Eurozone. Lagarde, die immer wieder mit skeptischen Aussagen aufhorchen ließ, griff zu einem drastischen Vergleich: Werden die Probleme nicht entschieden angegangen, drohe der Weltwirtschaft eine Große Depression wie in den 1930er-Jahren. Damals hätten Protektionismus und Isolation die internationale Politik bestimmt. Keine Volkswirtschaft, egal, ob arm oder reich, sei momentan immun gegen einen Niedergang, wenn sie sich isoliere, so Lagarde. Sie forderte einen Schulterschluss der Weltgemeinschaft, um eine globale Wirtschaftskrise abzuwenden.