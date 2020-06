IWF stellt Nulldefizit 2016 infrage

Der IWF legt die Finger in weitere altbekannte Probleme Österreichs. So steigen die Kosten für Pensionen bis zum Jahr 2030 um 2,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an. Das ist mehr als doppelt so viel wie der Durchschnitt der 20 führenden Industrienationen (plus 1,0 Prozent). Laut einer Allianz-Studie gibt Österreich schon jetzt 14,1 Prozent des BIP für staatliche Pensionen aus. Nur in Frankreich (14,6 Prozent) und Italien (15,3 Prozent) fließen noch mehr Mittel in das staatliche System.

Weiteres Sorgenkind sind die Banken. Vom Kreditvolumen heimischer Banken entfallen noch immer fast 55 Prozent auf Osteuropa. Kein anderes Land hat so viele offene Forderungen in den Wachstumsländern. Dies wird bereits seit Ausbruch der Finanzkrise von Experten kritisch gesehen. Zumal viele Staaten Osteuropas beim Wachstum weiter hinterher hinken und es infolge vermehrt Kreditausfälle gibt.

Der IWF fordert, faule Kredite rigoros aus den Bilanzen zu streichen. Österreichs Institute haben dies zum Teil bereits getan. Generell begrüßt der Währungsfonds das Bemühen der Eurozone, den Bankensektor zu stärken. "Aber es muss noch mehr getan werden", heißt es in dem Bericht. Die Eigenkapitalpolster seien zwar in vielen Fällen gestärkt worden, nun müssten zusätzlich Banken, die nicht mehr gerettet werden können, geschlossen werden, fordert der IWF. Hier hat sich Österreich bisher für einen anderen Weg entschieden.

Allgemein warnt der IWF vor verfrühtem Konjunktur-Optimismus. "Die globale Erholung ist noch zerbrechlich und es gibt signifikante Risiken, auch geopolitische", heißt es in dem Bericht. Zu den größten Gefahren zählen finanzielle Ungleichgewichte, eine hohe Verschuldung und eine niedrige Inflation.