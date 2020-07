IWF fordert weitere Unterstützung der Wirtschaft

Trotz einiger Anzeichen für eine Erholung muss die Weltwirtschaft nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) weiterhin massiv durch Konjunkturprogramme gestützt werden.

Die wirtschaftliche Aktivität habe "begonnen, schrittweise zu erstarken", erklärte IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Donnerstag in einer Botschaft an die G20-Finanzminister, die sich am Wochenende zu Beratungen zusammenfinden. "Aber wir sind noch nicht aus dem Gröbsten raus."

"Beibehalten und ausweiten"

Die Weltwirtschaft sei weiterhin Herausforderungen und Risiken ausgesetzt, darunter eine mögliche zweite Welle der Coronapandemie, warnte Georgieva. Dass die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) als Gegenmaßnahme Konjunkturpakete mit einem Umfang von insgesamt 11 Billionen Dollar (9,6 Bill. Euro) auf den Weg gebracht habe, sei hilfreich. Die IWF-Chefin mahnte zugleich, "diese Sicherheitsnetze müssen beibehalten und in manchen Fällen ausgeweitet werden".