IWF-Chefin erwartet uneinheitliche Wirtschaftserholung

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, erwartet nach dem coronabedingten Wirtschaftseinbruch weltweit einen ungleichen Aufschwung. "Die Erholung kommt, sie ist aber partiell und uneinheitlich", sagte Georgieva am Montag bei einer Online-Diskussionsrunde des Forum Alpbach mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Der Währungsfonds hat in der Coronakrise vielen Ländern finanziell unter die Arme gegriffen. "Wir haben noch nie so viel, so schnell gemacht", sagte die IWF-Chefin. Ohne massive Corona-Hilfspakete der Staaten hätte es eine viel höhere Arbeitslosigkeit und mehr Insolvenzen gegeben. "Investieren sie die Hilfsgelder intelligent für die Wirtschaft von morgen und schützen sie nicht die Wirtschaft von gestern", sagte Georgieva in Richtung der Staats- und Regierungschef.

Nun müssten die Staaten selektiver werden, wen sie unterstützen. Die Unterstützungsleistungen dürften nur Personen und Betriebe erhalten, die sie wirklich brauchen, forderte die IWF-Chefin.

Für Bundeskanzler Kurz ist in der aktuellen Corona-Pandemie eine "starke Kooperation in Europa" notwendig. "Es gibt keine Blaupause, wie man die Krise löst", so Kurz. Außerdem sei eine "starke Zusammenarbeit in der Region notwendig, damit die Grenzen offen bleiben. Ungarn schließt ab 1. September aufgrund steigender Corona-Zahlen die Grenze für Ausländer, für Pendler ist eine Sonderregelung geplant.