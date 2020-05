EU-Budgetregeln haben grobe Mängel

Die Experten raten zu einer radikalen Abschlankung und Vereinfachung der Vorschriften. Die neuen Regeln seien viel zu kompliziert und teilweise sogar widersprüchlich. Das erschwere die Überwachung, die Kommunikation und ermögliche es, Schlupflöcher auszunutzen. Kein Wunder, dass die Regeln kaum eingehalten worden seien.

Besser wäre es laut IWF-Analyse, wenn es nur noch zwei Hauptkriterien gäbe: Die Staatsschuldenquote (gemessen am BIP) und eine Ausgabenobergrenze, die sich daran orientiert. Die Sanktionen müssten glaubwürdiger werden: Es sei wenig sinnvoll, Ländern in Budgetnöten zusätzliche Geldstrafen aufzubrummen. Das sei nur in guten Zeiten anzuraten, wenn unzureichende Puffer aufgebaut würden. In schlechten Zeiten müsse es "nicht-pekuniäre" Strafen setzen. Obendrein sollte das Bestrafungssystem automatisch in Kraft gesetzt werden.

Das Problem dabei: Die abermalige Reform des Regelwerks würde etliche Jahre dauern - zumal es dabei auch juristische Hürden gibt. Der IWF schließt nicht aus, dass überhaupt eine Änderung der EU-Verträge notwendig sein könnte.