Italien protestiert: Chinesische Firma produziert in Österreich "Mozzarella"

Italien kämpft auch gegen "Parmesan-Fälschungen"

Italien bemüht sich schon seit geraumer Zeit um den Schutz regionaltypischer Produkte. Seit Jahren führt Rom einen Kampf zum Schutz seines Nationalprodukts „Parmigiano“. Laut einer Studie des Landwirtschaftsverbands Coldiretti wird der bekannte Käse mit unterschiedlichen Namensvarianten in Österreich, Deutschland, Frankreich, in den USA, in Australien und sogar in Japan „gefälscht“.

Geschäft mit Plagiaten floriert

Obwohl der Europäische Gerichtshof im Juni 2002 die Verwendung der Bezeichnung Parmesan für Fälschungen des „Parmigiano Reggiano“ untersagte, floriert das Geschäft mit Plagiaten. Die Plagiatindustrie sei ein Betrug an den Konsumenten der ganzen Welt, betont der italienische Landwirtschaftsverband Coldiretti. Er warnt vor Web-Seiten, in denen man gefälschte italienische Käsesorten kaufen könne, die in den USA hergestellt werden.