Staatsverschuldung: Italien überholt Griechenland noch 2026

Italien wird voraussichtlich bis Ende 2026 Griechenland überholen und die höchste Schuldenquote der Eurozone aufweisen. Darauf deuten sowohl die Prognosen der Regierung in Rom als auch jüngste Schätzungen des International Monetary Fund (IWF) hin. Nach den Zahlen des italienischen Wirtschafts- und Finanzplans (DFP) soll die Staatsverschuldung Italiens 2026 auf 138,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen, nach 137,1 Prozent im Jahr 2025.

Die griechische Schuldenagentur Public Debt Management Agency erwartet demgegenüber für Griechenland, das frühere Top-Krisenland der Eurozone, was die Staatsfinanzen betrifft, einen Rückgang von 146,1 Prozent im Jahr 2025 auf 136,8 Prozent im kommenden Jahr. Ähnliche Werte nennt auch der jüngste Konjunkturausblick des IWF. Demnach dürfte Italiens Schuldenquote 2026 bei 138,4 Prozent des BIP liegen, die Griechenlands bei 136,9 Prozent.