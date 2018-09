Italien lässt die Schulden ausufern

Ein Staat, der bis über beide Ohren verschuldet ist und erneut ein Haushaltsloch von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung aufreißt: Ob das eine gute Idee ist? „Absolut“, fand Italiens Vize-Premier und Lega-Chef Matteo Salvini. Schließlich gehe es um das „Recht auf Arbeit und Glück von Millionen Italienern“.

Am Donnerstag musste die Regierung in Rom ihren Haushaltsentwurf für 2019 vorlegen. Eine heikle Gratwanderung, bei einem kaum finanzierbaren Schuldenberg von 2300 Milliarden Euro oder 132 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung (BIP). Das ist mehr als doppelt so viel wie im Euroraum maximal vorgesehen.

Dennoch setzt die neue Regierung genau jenen Kurs fort, der Italien in diese missliche Lage gebracht hatte. Sie gibt mit beiden Händen Geld aus, das sie nicht hat. Motto: Nach uns die Sintflut. Damit bestätigt sich, was jüngst sieben Forscher rund um Historiker Harold James und Ifo-Chef Clemens Fuest (www.oekonomenstimme.org) festgestellt hatten: Es ist typisch für populistische Wirtschaftspolitik, dass sie extrem kurzfristig orientiert sei. Sie ziele auf höhere Ausgaben und niedrigere Steuern, was rasches Wachstum bringt. Langfristige Folgen des Strohfeuers, wenn Defizit, Schulden und Inflation aus dem Ruder laufen, werden ausgeblendet. Und führt dieser Kurs zur Krise, sind andere schuld – die Globalisierung, der Euro, Migranten, Spekulanten, internationale Institutionen.

In Italien riskieren nun die Links- (Fünf Sterne) und Rechtspopulisten (Lega), dass die Zinskosten noch höher steigen. Investoren werden sich fragen, ob Rom überhaupt noch gewillt ist, seine Schulden zurückzuzahlen.