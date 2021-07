IT-Experte: "Hundertprozentigen Schutz gibt es nicht"

Das hängt natürlich immer davon ab, wie gut man abgesichert ist. Konkret: Wie regelmäßig man Back-ups (Kopien des eigenen Netzwerks, Anm.) erstellen lässt und wie, beziehungsweise wo die gespeichert sind. So kann man versuchen, den Schaden im Fall der Fälle möglichst gering zu halten. Hat man aber keinen Zugriff mehr auf die eigenen Back-ups oder sind die veraltet, so ist es aber leider manchmal günstiger für Unternehmen, das Lösegeld zu zahlen, als das eigene System völlig neu aufzusetzen.

Wie schützt man sich als Unternehmen vor solchen Attacken?

Es gibt viele unterschiedliche Arten, in den Schutz des eigenen Systems zu investieren, einen hundertprozentigen Schutz gibt es aber nicht. Es wird immer eine Lücke geben – zum Beispiel Updates, die auf einzelnen Computern nicht durchgeführt wurden oder sogenannte Phishing-Attacken, bei denen die Angreifer über Fake-Mails oder Telefonate direkt an die Zugangsdaten eines Mitarbeiters gelangen.

Wie ist es in Österreich denn Ihrer Meinung nach um die IT-Sicherheit bestellt?

Ich sehe uns ähnlich gut aufgestellt wie andere europäische Länder. Aber man kann immer mehr machen.

Zum Beispiel?

Das Problem ist, dass man IT-Sicherheit im Grunde als laufende Investition betrachten muss. Die Branche entwickelt sich stetig weiter, auch Hacker finden ständig neue Wege, Lücken in den Systemen auszunutzen. Potenzial sehe ich noch bei den sogenannten Täuschungssystemen. Sie müssen verstehen: Angreifer nutzen in der IT-Welt ständig das Element der Täuschung, sie geben ständig vor, jemand anderes zu sein. Verteidiger nutzen diese Taktik noch recht selten. Es gibt aber tatsächlich Möglichkeiten, sozusagen eine gefälschte Kopie des eigenen Netzwerks zu erstellen, in die man Hacker, die schon eingedrungen sind, dann locken kann. Dort kann kein Schaden angerichtet werden. Das sehe ich als sinnvolle Ergänzung. Ganz sicher ist man aber, wie gesagt, nie.Johannes Arends