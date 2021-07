Ist ein Manager 17 Millionen wert?

Die exakt 17,4 Millionen Euro Gehalt sind selbst dem VW-Chef ungeheuer: „Ich kann verstehen, dass manche sagen, das ist zu viel“, meinte Martin Winterkorn am Dienstag. Die Gage für den Automanager hat in Deutschland eine neue Debatte entfacht. Wie viel Lohn ist noch gerecht?

Winterkorn hat gute Argumente für sein Rekord-Gehalt: Unter seiner Führung hat VW im Vorjahr den Nettogewinn auf 15,8 Milliarden Euro verdoppelt. Winterkorn hat den scheidenden Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann überrundet, der den Stockerlplatz lange gepachtet hatte. Das war allerdings vor der Krise, die die Banken-Gewinne schrumpfen ließ. 2011 hat Ackermann mit 9,35 Mio. Euro etwas mehr verdient als 2010. Nicht schlecht. Aber in Übersee gibt es Banker, die in einer ganz anderen Liga spielen. Beachtlich ist der Gehaltssprung vom Chef der Citigroup, Vikram Pandit. 2010 hat Pandit für einen symbolischen Dollar bei der staatlich geretteten Großbank gearbeitet. Im Vorjahr hat er 15 Mio. Dollar (11,4 Mio. Euro) kassiert. „Herr Pandit hat die Citigroup zurück zur Profitabilität geführt und das Unternehmen auf künftiges Wachstum ausgerichtet“, begründet die Bank den Gehaltssprung. Zu Pandits Grundgehalt von 1,7 Mio. kommen Boni und Optionen. In einer eigenen Liga spielt John Hammergren, Chef des US-IT-Dienstleisters McKesson. Er verdiente dank Aktionen-Optionen mehr als 100 Mio. Euro.

Trotz Branchenkrise haben auch Hedgefondsmanager laut dem Magazin Forbes im Vorjahr glänzend verdient. Die zehn bestbezahlten Manager kassierten jeweils mehr als 150 Mio. Euro. Der Chef der weltgrößten Hedgefonds-Firma Bridgewater Associates, Ray Dalio, der in seinen Fonds investiert ist, verdiente damit mehr als zwei Milliarden Euro.