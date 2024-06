Ist die Fußball-EM ein Konjunktur-Kick für die Wirtschaft?

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sieht durch die heurige Fußball-EM keinen besonderen Impuls für die flaue Konjunktur. Es sei nicht davon auszugehen, dass die Konsumausgaben steigen, sie würden sich lediglich verschieben, heißt es in einer Analyse. Das hätten die Erfahrungen der Weltmeisterschaft 2006 gezeigt. Demnach werden Ausgaben, etwa für ein neues TV-Gerät, an anderer Stelle wieder eingespart. Zudem fließe kein Geld in den Bau neuer Straßen oder sonstiger Infrastruktur. Selbst Stadien wurden nicht neu errichtet.

Nullsummenspiel

Keinen großen Konjunktur-Kick erwartet auch Michael Scherz, Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Berlin.