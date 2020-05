Irland braucht kein zweites Rettungspaket

„ Irland hat sich brav an alle Auflagen gehalten. Und die EU braucht Erfolgsbeispiele“, sagt Wilhelm Nest, Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Dublin. Schließlich läuft die Hilfe für Griechenland und Portugal nicht ganz so rund.

Ein Fragezeichen steht hinter den Banken. Diese kämpfen mit 98.000 notleidenden Immobilienkrediten über 20 Mrd. Euro. Der IWF prüft die Bilanzen gerade, vier große Institute müssen sich 2014 dem EZB-Stresstest stellen, der Kapitallücken offenlegen könnte. Deshalb überlegt die Regierung, ob sie den Europäischen Stabilitätsmechanismus ( ESM) um 10 Mrd. Euro vorsorgliche Kreditlinie bitten soll – nach dem Motto „sicher ist sicher“. Ein Rettungspaket wäre das nicht, aber eine Absicherung, falls die Stimmung in Europa kippt und die Zinsen unerwartet steigen, sagt der IWF. EZB-Chef Mario Draghi hielte es für „nützlich“.

Was Irland daran weniger gefällt: Die EU hätte einen Hebel, um weitere Sparmaßnahmen zu verlangen. 2014 müssen erneut 2,5 Mrd. Euro gespart werden – die Bevölkerung ist es leid, das siebte Jahr in Folge den Gürtel enger zu schnallen. Und sie hat wenig Verständnis, warum sie eine höhere Mehrwertsteuer zahlen muss (23 statt 21 Prozent), während mache Konzerne gar keine Steuern abführen.

Günstige Konditionen sind ein Grund, warum viele IT-Konzerne ihre Europa-Zentrale in Irland haben: Google, Facebook, PayPal, Linked-In, jüngst Drop-Box und Tripadvisor. Im In- und Ausland steigt der Druck, Steuerschlupflöcher zu schließen. Es könnte der Preis sein, damit die Iren ihre niedrige Unternehmenssteuer von 12,5 Prozent behalten dürfen. Nest: „Das ist eine heilige Kuh, die die Iren auf gar keinen Fall schlachten.“