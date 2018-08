Iran-Sanktionen: Österreichs Geschäftserwartungen geplatzt

Als der damalige Bundespräsident Heinz Fischer kurz nach der Unterzeichnung des Wiener Atomabkommens Anfang September 2015 als erstes Staatsoberhaupt eines EU-Landes seit 2004 die Islamische Republik Iran besuchte, wurde er von einer umfangreichen Wirtschaftsdelegation begleitet. Die damals geweckten Erwartungen scheinen aber nun wie Seifenblasen geplatzt zu sein.

Nach der Aufkündigung des Atom-Deals durch US-Präsident Donald Trump und die Verhängung neuer Sanktionen gegen Teheran droht sich die ohnehin schon triste wirtschaftliche Lage des Iran weiter zuzuspitzen. Die von österreichischen Firmen erhofften Geschäfte mit einem von vergleichsweise gemäßigten politischen Kräften regierten Land sind ausgeblieben.

Auch in naher Zukunft ist nicht damit zu rechnen, dass sich dies ändern wird. "Wer mit dem Iran Geschäfte macht, wird keine Geschäfte mit den USA machen", teilte Trump am Dienstag mit. Der deutsche Automobilhersteller Daimler kündigte bereits an, seine ohnehin eingeschränkten Aktivitäten im Iran bis auf Weiteres einzustellen.