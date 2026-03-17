Der weltweite Flugverkehr ist weiterhin stark beeinträchtigt, nachdem der Krieg Israels und der USA gegen den Iran die Schließung wichtiger Drehkreuze im Nahen Osten, darunter Dubai, Doha und Abu Dhabi, erzwungen hat. Zehntausende Passagiere strandeten. Nachfolgend finden Sie die neuesten Informationen zu den Flügen in alphabetischer Reihenfolge: AEGEAN AIRLINES Griechenlands größte Fluggesellschaft hat Flüge nach Tel Aviv, Beirut und Amman bis zum 22. April sowie nach Erbil und Bagdad bis zum 24. Mai gestrichen. Flüge nach Dubai wurden bis zum 19. April und nach Riad bis zum 18. April gestrichen. AIR BALTIC Die lettische Fluggesellschaft airBaltic teilte mit, dass alle Flüge nach Tel Aviv bis zum 5. April gestrichen wurden. Alle Flüge nach Dubai wurden bis zum 24. Oktober gestrichen. AIR CANADA Die kanadische Fluggesellschaft hat alle Flüge nach Tel Aviv bis zum 2. Mai und alle Flüge nach Dubai bis zum 28. März gestrichen. AIR EUROPA Die spanische Fluggesellschaft hat alle Flüge nach Tel Aviv bis zum 10. April gestrichen.

AIR FRANCE KLM Air France hat Flüge nach Tel Aviv und Beirut bis zum 21. März sowie nach Dubai und Riad bis zum 20. März gestrichen. KLM teilte mit, dass Flüge nach Riad, Dammam und Dubai bis zum 28. März ausgesetzt wurden und Flüge nach Tel Aviv für den Rest der Wintersaison ausgesetzt wurden. AUSTRIAN AIRLINES Wie die Austrian Airlines der APA mitteilten, wird Tel Aviv bis einschließlich 9. April nicht angeflogen. Flüge nach Teheran bleiben vorerst bis Ende April 2026 ausgesetzt. Außerdem wurden Amman und Erbil bis inklusive 28. März aus dem Flugplan genommen. CATHAY PACIFIC Die Fluggesellschaft aus Hongkong teilte mit, dass sie alle Flüge von und nach Dubai sowie von und nach Riad bis zum 31. März gestrichen habe. DELTA Die US-Fluggesellschaft hat Flüge von New York nach Tel Aviv bis zum 31. März und von Tel Aviv nach New York bis zum 1. April gestrichen. Die Wiederaufnahme der Verbindung von Atlanta nach Tel Aviv wurde verschoben; Flüge nach Tel Aviv sind nun bis zum 4. August und Flüge von Tel Aviv bis zum 5. August ausgesetzt. EL AL ISRAEL AIRLINES Die Linienflüge der israelischen Fluggesellschaft wurden bis zum 21. März gestrichen. EMIRATES Die Fluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten teilte mit, dass sie nach einer teilweisen Wiederöffnung des regionalen Luftraums einen reduzierten Flugplan betreibe.

ETIHAD AIRWAYS Die Fluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten teilte mit, dass sie einen begrenzten kommerziellen Flugplan zwischen Abu Dhabi und einer Reihe wichtiger Ziele betreibe. FINNAIR Die finnische Fluggesellschaft hat ihre Flüge nach Dubai bis zum 29. März und nach Doha bis zum 2. April gestrichen und meidet weiterhin den Luftraum von Irak, Iran, Syrien und Israel. FLYNAS Die saudi-arabische Billigfluggesellschaft Flynas verlängerte die Aussetzung ihrer Flüge nach Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Doha, Bahrain, Kuwait, in den Irak und nach Syrien bis zum 31. März. IAG Die zur IAG gehörende British Airways strich alle Flüge nach Abu Dhabi bis später in diesem Jahr und alle Flüge nach Amman, Bahrain, Doha, Dubai und Tel Aviv bis Ende März. INDIGO Die indische Fluggesellschaft hat den Flugbetrieb nach Doha, Kuwait, Bahrain, Dammam, Fujairah, Ras Al-Khaimah und Sharjah bis zum 28. März ausgesetzt. JAPAN AIRLINES Japan Airlines hat die für den Zeitraum vom 28. Februar bis zum 31. März geplanten Flüge von Tokio nach Doha sowie die Flüge von Doha nach Tokio bis zum 1. April ausgesetzt. LOT Die polnische Fluggesellschaft teilte mit, dass alle Flüge nach Dubai bis zum 28. März und nach Tel Aviv bis zum 18. April gestrichen wurden. LOT hat zudem Flüge nach Riad bis zum 24. März und nach Beirut vom 31. März bis zum 30. April gestrichen.

LUFTHANSA-GRUPPE Die deutsche Fluggesellschaftsgruppe, zu der Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss und Brussels Airlines sowie ITA Airways gehören, hat Flüge nach Tel Aviv bis zum 2. April und nach Beirut, Dubai, Amman, Erbil und Abu Dhabi bis zum 28. März ausgesetzt. Flüge nach Teheran wurden bis zum 30. April und nach Dammam bis zum 17. März ausgesetzt. MALAYSIA AIRLINES Die malaysische Fluggesellschaft hat alle Flüge nach Doha bis zum 20. März ausgesetzt. NORWEGIAN AIR Die norwegische Fluggesellschaft plant, ab dem 15. Juni nach Tel Aviv und Beirut zu fliegen, statt wie ursprünglich geplant am 1. bzw. 4. April. PEGASUS Pegasus Airlines hat ihre Flüge in den Iran, den Irak, nach Amman, Beirut, Kuwait, Bahrain, Doha, Dammam, Dubai, Abu Dhabi und Sharjah bis zum 12. April gestrichen. Flüge nach Riad wurden bis zum 23. März gestrichen.

QATAR AIRWAYS Die Fluggesellschaft teilte mit, dass ihr Linienflugbetrieb aufgrund der Sperrung des katarischen Luftraums weiterhin vorübergehend ausgesetzt sei und dass sie vom 18. bis zum 28. März eine reduzierte Anzahl von Flügen durchführen werde. TURKISH AIRLINES Das türkische Verkehrsministerium teilte mit, dass Turkish Airlines Flüge in den Irak, nach Syrien, Libanon, Jordanien, Doha, Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Bahrain und Dammam bis zum 19. März gestrichen habe, während Flüge in den Iran bis zum 20. März gestrichen wurden. WIZZ AIR Die Billigfluggesellschaft hat ihre Flüge nach Israel bis zum 29. März und von europäischen Festlandflughäfen nach Dubai, Abu Dhabi, Amman und Jeddah bis Mitte September ausgesetzt.