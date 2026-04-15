Ausland

Keine Verlängerung von US-Sanktionslockerungen für russisches Öl

Die USA werden die Ausnahmegenehmigungen für iranisches und russisches Öl nicht verlängern.
15.04.2026, 21:01

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Die USA werden Ausnahmegenehmigungen für US-Sanktionen auf iranisches und russisches Öl nicht verlängern. Das sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Mittwoch gegenüber Reportern. Die 30-tägige Ausnahmegenehmigung für Sanktionen gegen iranisches Öl auf See läuft diese Woche aus, eine ähnliche Ausnahmegenehmigung für Sanktionen gegen russisches Öl am Wochenende.

"Wir werden die allgemeine Genehmigung für russisches Öl nicht verlängern, und wir werden die allgemeine Genehmigung für iranisches Öl nicht verlängern. Dabei handelte es sich um Öl, das sich vor dem 11. März auf See befand. Das ist also alles aufgebraucht", sagte Bessent bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Diese Schritte signalisieren das Ende der Bemühungen der Trump-Regierung, durch Sanktionslockerungen mehr Ölvorräte freizugeben und die weltweit steigenden Energiepreise zu senken.

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Die Ausnahmegenehmigung für den Iran, die das Finanzministerium am 20. März erteilt hatte, ermöglichte es, dass rund 140 Millionen Barrel Öl auf die Weltmärkte gelangten, und trug dazu bei, den Druck auf die Energieversorgung während des Krieges zu verringern, sagte Bessent im vergangenen Monat. Die Ausnahmegenehmigung läuft am 19. April aus.

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Agenturen  | 

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