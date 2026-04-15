Keine Verlängerung von US-Sanktionslockerungen für russisches Öl

Die USA werden Ausnahmegenehmigungen für US-Sanktionen auf iranisches und russisches Öl nicht verlängern. Das sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Mittwoch gegenüber Reportern. Die 30-tägige Ausnahmegenehmigung für Sanktionen gegen iranisches Öl auf See läuft diese Woche aus, eine ähnliche Ausnahmegenehmigung für Sanktionen gegen russisches Öl am Wochenende.

"Wir werden die allgemeine Genehmigung für russisches Öl nicht verlängern, und wir werden die allgemeine Genehmigung für iranisches Öl nicht verlängern. Dabei handelte es sich um Öl, das sich vor dem 11. März auf See befand. Das ist also alles aufgebraucht", sagte Bessent bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Diese Schritte signalisieren das Ende der Bemühungen der Trump-Regierung, durch Sanktionslockerungen mehr Ölvorräte freizugeben und die weltweit steigenden Energiepreise zu senken.