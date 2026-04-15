USA und Iran grundsätzlich über neues Treffen einig

Die USA und der Iran haben laut einem Reporter des Nachrichtenportals Axios Fortschritte bei Verhandlungen zur Beendigung des Krieges gemacht. Beide Seiten hatten sich bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen angenähert, schrieb der Reporter am Mittwoch auf X. Die USA und der Iran hätten sich grundsätzlich auf ein neues Treffen verständigt, berichtete auch das Wall Street Journal. Über Zeitpunkt und Verhandlungsort sei noch nicht entschieden worden.

In der laufenden Krisendiplomatie zur Beilegung der Iran-Krise ist Pakistans Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, zu Gesprächen in Teheran eingetroffen. Munir gilt als einer der einflussreichsten Vermittler zwischen den USA und dem Iran. Der iranische Staatssender Irib meldete unter Berufung auf informierte Kreise, Munir solle eine Botschaft aus Washington überbringen. Diese stehe im Zusammenhang mit einer möglichen zweiten Verhandlungsrunde in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sowie einer Verlängerung der Waffenruhe. Die am Sonntag in Islamabad zu Ende gegangene Verhandlungsrunde hatte keinen Durchbruch gebracht. Die Waffenruhe trat am 8. April in Kraft und läuft am Mittwoch kommender Woche ab. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor eine zweite Runde in Aussicht gestellt. Es "könnte in den nächsten zwei Tagen etwas passieren", sagte er der New York Post am Telefon, ohne weitere Details zu nennen.

Es geht um ein Ende des Kriegs Bei den Gesprächen gehe es um ein vollständiges Ende des Krieges, die Aufhebung von Sanktionen sowie um Entschädigungen für US-israelische Angriffe auf den Iran. Berichte über eine Verlängerung der Waffenruhe bestätigte das Ministerium nicht. Wie ein US-Insider mitteilte, hat Washington einer Verlängerung der Waffenruhe noch nicht offiziell zugestimmt. "Es gibt weiterhin Gespräche zwischen den USA und dem Iran, um eine Einigung zu erzielen." Unterdessen berieten der Vizepräsident der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan, und der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf der staatlichen Nachrichtenagentur WAM zufolge über eine Deeskalation des Konflikts. Das seltene Telefonat fand vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen statt. Die VAE verurteilten iranische Attacken auf Golfstaaten als Terrorakte und forderten eine bedingungslose Öffnung von Hormus.

Sharif reist zu Vermittlerstaaten Zuvor war Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif zu einer mehrtägigen Reise in andere Vermittlerstaaten aufgebrochen. Der Premier reise nach Saudi-Arabien, Katar und in die Türkei, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums. Nach den Worten von Erdogan will sich Ankara für eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran einsetzen. Die Türkei arbeite daran, die Spannungen abzubauen und die Fortsetzung von Gesprächen zu sichern, sagte Erdogan vor Abgeordneten in Ankara. Die Angriffe Israels auf den Libanon schadeten den Friedenshoffnungen. Das durch die Waffenruhe geschaffene Zeitfenster müsse genutzt werden, erklärte Erdogan weiter.

Teheran droht mit Attacken Die iranische Militärführung drohte angesichts der US-Seeblockade mit einer Wiederaufnahme von Angriffen. Sollte die Blockade die Sicherheit von iranischen Handelsschiffen und Öltankern bedrohen, werde sie einen Bruch der Waffenruhe einleiten, hieß es in einer Mitteilung des Militärs. Die Seeblockade durch das US-Militär begann am Montag. Vorgesehen ist, Schiffe zu blockieren, die einen iranischen Hafen anlaufen oder von dort kommen. Indes gab es weitere Vermittlungsbemühungen. Dies schließe iranische Häfen am Persischen Golf und am Golf von Oman ein, teilte das US-Militär mit. Die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz ohne iranischen Start- oder Zielhafen bleibe davon unberührt. Nach vorerst gescheiterten diplomatischen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hatte US-Präsident Donald Trump am Sonntag die Seeblockade angekündigt. Trump will verhindern, dass Teheran Gebühren von Reedereien für die Passage durch die Meerenge erhebt, und zugleich die Öleinnahmen des Landes treffen.