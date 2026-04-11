Iran-Verhandlungen: Kriegsgegner Vance auf Mission impossible

"Vergiftet“ nennen Kommentatoren die Aufgabe, die Donald Trump seinem Stellvertreter aufgebürdet hat. Bisher dienten ihm stets Steve Witkoff und Schwiegersohn Jared Kushner als diplomatische Geheimwaffen, jetzt kommt erstmals JD Vance zum Zug: Der Vizepräsident soll in Islamabad in den kommenden Tagen über Krieg oder Frieden im Iran entscheiden – doch diese Aufgabe scheint nahezu unlösbar.

Das liegt nicht nur daran, dass Vance nicht gerade der geeignetste Kandidat dafür ist. Kaum ein anderer Politiker aus Trumps Dunstkreis hat sich so vehement gegen militärische Interventionen ausgesprochen wie er. Auch jetzt soll er Trump kurz vor Kriegsbeginn noch davon abgeraten haben.

Als Grund für seinen Pazifismus dient ihm sein Einsatz bei den Marines im Irakkrieg. „Ich habe den Fehler gemacht, den Irakkrieg zu unterstützen. Ich war belogen worden.“ Den Irakkrieg sei ein „strategisches Desaster“ gewesen, sagte er stets – das bekommt auch Trump in Sachen Iran zu hören.

Dazu kommt, dass der 41-Jährige diplomatisch komplett unerfahren ist. Manche meinen gar, er sei dafür ungeeignet: Von sich reden machte er zuletzt mit seiner Wutrede auf Europa bei der Münchner Sicherheitskonferenz und als er Wolodimir Selenskij im Oval Office abkanzelte.