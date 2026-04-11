Der Oberste Führer des Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, erholt sich Insidern zufolge noch immer von schweren Verletzungen, die er bei dem Luftangriff zu Beginn des Krieges erlitten hat. Das Gesicht des 56-Jährigen sei beim Beschuss des Gebäudekomplexes des geistlichen und politischen Oberhauptes im Zentrum Teherans entstellt worden, sagten drei Personen aus dem engeren Umfeld Khameneis. Zudem habe er eine erhebliche Verletzung an einem oder beiden Beinen erlitten.

Bei dem Angriff am Anfang des von den USA und Israel am 28. Februar begonnenen Krieges wurde das damalige Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei getötet. Zum Nachfolger wurde sein Sohn Mojtaba Khamenei gewählt, der seither jedoch nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Es stellt sich die Frage, ob er überhaupt in der Lage ist, die Staatsgeschäfte zu führen - und das in einer für den Iran äußerst gefährlichen Lage. Am Samstag sollen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad entscheidende Gespräche mit den USA über eine Beendigung des Krieges beginnen.

Weder Foto, noch Videos oder Tonaufnahmen

Den Insidern zufolge, die wegen der Sensibilität des Themas anonym bleiben wollen, erholt sich Khamenei von seinen Verletzungen und ist geistig fit. Er nehme per Audiokonferenz an Treffen mit ranghohen Angehörigen der Führung teil und sei in die Entscheidungsfindung bei wichtigen Themen wie dem Krieg und den Verhandlungen mit den USA eingebunden, sagten zwei der Insider. Die Berichte aus dem Umfeld Khameneis sind die bisher detaillierteste Beschreibung des Zustands des neuen Obersten Führers.

Seit dem Luftangriff und seiner Ernennung zum Nachfolger seines Vaters am 8. März wurden weder ein Foto noch Videos oder Tonaufnahmen von Mojtaba Khamenei veröffentlicht. Erklärungen von ihm wurden verlesen. Khameneis Aufenthaltsort und sein Zustand bleiben für die Öffentlichkeit ein Rätsel.

Khamenei wurde am 28. Februar verletzt. Bei dem Angriff wurde sein Vater Ali Khamenei getötet, der seit 1989 regiert hatte. Unter den Opfern sind auch Mojtaba Khameneis Ehefrau sowie sein Schwager und seine Schwägerin. Eine offizielle iranische Erklärung zum Ausmaß von Khameneis Verletzungen gab es nicht. Ein Nachrichtensprecher im Staatsfernsehen bezeichnete ihn nach seiner Ernennung jedoch als "Janbaz", ein Begriff für im Krieg schwer verwundete Personen.

Mojtaba Khamenei muss sich erst noch beweisen

Unabhängig von der Schwere seiner Verletzungen sei es unwahrscheinlich, dass der neue und weniger erfahrene Führer die allumfassende Macht seines Vaters ausüben könne, sagte Alex Vatanka vom Middle East Institute. Obwohl er als Garant für Kontinuität gelte, könne es Jahre dauern, bis er das gleiche Maß an selbstverständlicher Autorität aufgebaut habe. "Mojtaba wird eine Stimme sein, aber nicht die entscheidende", sagte Vatanka. "Er muss sich als glaubwürdige, mächtige, übergeordnete Stimme beweisen." Hochrangige iranische Insider hatten Reuters gesagt, dass die Revolutionsgarden, die ihm ins Amt verhalfen, während des Krieges zur dominanten Stimme bei strategischen Entscheidungen aufgestiegen sind.

Im theokratischen System des Iran liegt die höchste Macht beim Obersten Führer, einem schiitischen Geistlichen, der von einer Versammlung aus 88 Ayatollahs ernannt wird. Der erste Oberste Führer, Ayatollah Ruhollah Khomeini, genoss als charismatischer Anführer der Revolution unangefochtene Autorität. Sein Nachfolger, Ali Khamenei, war ein weniger verehrter Kleriker, hatte aber als Präsident des Iran gedient.

Er festigte seine Autorität nach seiner Ernennung 1989 über Jahrzehnte, teilweise durch die Stärkung der Revolutionsgarden. Sein Sohn Mojtaba war als einflussreiche Figur im Büro seines Vaters jahrelang an der Machtausübung auf höchster Ebene beteiligt und baute Beziehungen zu führenden Persönlichkeiten der mächtigen Revolutionsgarden auf. Obwohl er wegen seiner Verbindungen zu der Elitetruppe, die auch wirtschaftlich überaus einflussreich ist, weithin als Fortsetzer des Hardliner-Kurses seines Vaters gelte, sei über seine Weltanschauung wenig bekannt, sagte Vatanka.