Investorenschutz: Weltweit vollstreckbar

Das wohl umstrittenste Kapitel des Freihandelsabkommens zwischen der EU und den USA ( TTIP) wird derzeit nicht verhandelt. Es gibt daher auch keine genauen Unterlagen zum geplanten Investitionsschutzabkommen. Allerdings hat die EU-Kommission angekündigt, in welche Richtung es gehen soll. Angestrebt wird ein "moderner Investorenschutz" mit Schiedsverfahren nach dem Vorbild der Freihandelsvereinbarung mit Kanada.

In einer globalisierten Wirtschaft sind Schiedsverfahren eine Selbstverständlichkeit. Bei Verträgen von Unternehmen aus unterschiedlichen Staaten ist es "seit Jahrzehnten Standard, zur Streitbeilegung Schiedsverfahren zu vereinbaren", betont Rechtsanwalt Christian Aschauer von der Kanzlei ARP. Er weiß, wovon er spricht. Die Kanzlei ARP ist auf Schiedsgerichtsverfahren spezialisiert. Aschauer ist als Schiedsrichter tätig und unterrichtet an der Karl-Franzens-Universität in Graz Schiedsverfahrensrecht.

Für die Aufnahme von Schiedsvereinbarungen in die Verträge gibt es gute Gründe. Investoren benötigen für ihre Projekte Rechtssicherheit. Wenn etwa ein deutsches mit einem türkischen Unternehmen einen Vertrag schließt, dann will das deutsche Unternehmen beim türkischen Gericht keine Klagen einbringen. Das türkische Unternehmen hat kein Interesse, dass Meinungsverschiedenheiten vor deutschen Gerichten geklärt werden. Daher wird ein Schiedsverfahren in einem neutralen Drittland wie Österreich oder Schweiz vereinbart.