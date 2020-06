Investor Pecik stieg beim Bank Austria Campus aus

Es würde kein gutes Bild machen, meinen Insider, wenn der Vize-Aufsichtsratschef der Telekom, Pecik, eine Immobilie mitentwickelt, in die die Telekom einziehen wird.

Denn: Seit Längerem wird in der Immo-Branche offen darüber gesprochen, dass die Telekom Austria ihre Zentrale bzw. den Sitz von Tochterunternehmen in den Bank Austria Campus verlagern wird. Derzeit hat die Telekom ihren Hauptsitz in der Wiener Lassallestraße und ist in der Oberen Donaustraße ("Mobilkom-Haus") eingemietet. An letzterer Adresse läuft der Vertrag mit dem deutschen Immo-Fonds Deka 2017 aus.

"Man kann die Verträge verlängern oder sich nach neuen Standorten umsehen", sagt Telekom-Sprecher Peter Schiefer. "Ein Ortswechsel ist nicht ausgeschlossen, aber es ist nichts entschieden." Insider orten Signale, dass die Telekom die bestehenden Verträge nicht verlängern wird.

Pecik gibt dazu keine Stellungnahme ab. Eine schriftliche Anfrage des KURIER blieb unbeantwortet. Der Investor hält auch weiterhin einen 25-Prozent-Anteil an der Gesellschaft, der die alte Bank-Austria-Zentrale in der Wiener Schottengasse gehört. Die Mehrheit hält die Familie des früheren Kika-Leiner-Eigentümers Herbert Koch. Doch die Kochs haben die Option, Pecik den Anteil im vierten Quartal 2014 abzukaufen. "Es gibt Überlegungen, aber diese sind noch nicht zu einer Entscheidung gereift", sagt Herbert Koch zum KURIER. Und bis die Bank Austria in die neue Kommandozentrale übersiedelt, zahlt sie monatlich netto 427.000 Euro Miete an Koch/ Pecik.

Indes läuft der Verkauf der alten Wiener Postzentrale angeblich nicht nach Plan. Das berichten heimische Immo-Entwickler und Vertreter ausländischer Fonds, die die Ausschreibung massiv kritisieren. "Dass man den Kaufpreis von 50 bis 60 Millionen Euro hinblättern muss, um überhaupt mitspielen zu dürfen, ist völlig unüblich", sagt ein Insider. Ob und wer noch im Rennen ist, ist in der Immobilienbranche unklar. Hingegen sagt ein Post-Sprecher, dass das Bieterverfahren nach wie vor läuft.