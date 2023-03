Investor Tojner einigt sich mit Banken über Sanierung von Varta

Nachfrageschwäche

Varta ringt das Unternehmen schon länger mit einer Nachfrageschwäche bei den einst so wachstumsstarken Lithium-Ionen-Knopfzellen, die etwa in Kopfhörern verbaut werden. Zudem verschlang die eigene Elektroauto-Batteriezelle V4Drive reichlich Geld.

Am 26. April will Varta seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vorlegen und damit fast einen Monat später als ursprünglich geplant. An der Börsenindex-Zugehörigkeit dürfte dies aber zunächst nichts ändern. Das Regelwerk der Deutschen Börse sieht eine einmonatige Schonfrist vor, sollte ein Unternehmen 90 Tage nach Ablauf des Berichtszeitraums keinen testierten Jahresabschluss vorlegen.