Investor Kerbler bastelt an Auffanglösung

„Sie arbeiten daran, dass der Betrieb fortgeführt wird, wie die Lösung am Ende aussehen wird, ist noch offen“, sagt Barbara Wiesler-Hofer vom Gläubigerschutzverband KSV1870 zum KURIER. Auch Gerhard Weinhofer von Creditreform baut auf einen Fortbetrieb. „Die Gläubiger sind leider lange hingehalten worden“, sagt der Experte. „Ich hoffe aber, dass die Sanierung funktioniert, den GriffnerHaus ist ein Leitbetrieb Kärntens.“

So bastelt der Wiener Immobilienentwickler Günter Kerbler, der 40 Prozent an GriffnerHaus hält, schon länger an einer Auffanglösung. Am 12. Dezember 2012 hat Kerbler dafür die „Gewerk Errichtungs GmbH“ ins Wiener Firmenbuch eintragen lassen. Er hält hundert Prozent der Gesellschaftsanteile, GriffnerHaus-Vorstand Christian Bauer ist als Co-Geschäftsführer eingetragen.

Kerblers „Übernahmepläne“ sollen sehr weit gediehen seien. Indes muss der Insolvenzverwalter rechtlich Klarheit schaffen. Laut Insolvenzantrag sind die Marken „Griffner“ und „Griffner Homes“ derzeit nicht im Besitz der GriffnerHaus AG, obwohl der Übertragungsvertrag vom 4. Februar 2005 datiert ist.

Horrende Schulden

GriffnerHaus hat 32,85 Millionen Euro Schulden in den Büchern, davon 13,3 Millionen Euro bei Lieferanten und 10,8 Millionen Euro bei Banken und Factoring-Instituten. Die Aktiva haben zwar einen Buchwert von 19,6 Millionen Euro, aber das freie Vermögen beträgt nur 1,37 Millionen Euro. Wie der KURIER berichtete, sind die drei Betriebsliegenschaften in Griffen mit Pfandrechten der Hypo-Alpe-Adria-Bank (4,9 Millionen Euro) und der Kärntner Gebietskrankenkasse (1,23 Millionen Euro) zugepflastert.