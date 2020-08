Investitionsprämie kann ab Dienstag beantragt werden

Die Prämie kann vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021 beantragt werden und ist für Investitionen, die ab 1. August 2020 getätigt werden, rückwirkend beantragbar, so das Ministerium. "Die Investitionsprämie wirkt unmittelbar für das Unternehmen, erzeugt Nachfrage am angespannten Markt und schafft heimische Arbeitsplätze", so Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck (ÖVP) am Montag laut Aussendung.