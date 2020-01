International tätige Firmen stellen mehr Frauen ein

Alyssa Schneebaum erklärt: „Wir sehen hier ein ‚Race to the top‘, das heißt: Interagieren Unternehmen mit Ländern mit hoher Geschlechter-Gleichheit, wirkt sich dies auch positiv auf die Geschlechterverteilung im Unternehmen aus. Umgekehrt gibt es aber keinen negativen Effekt, das heißt, dass Geschlechterungleichheit aus anderen Ländern nicht importiert wird.“

Als Länder mit hoher Geschlechter-Gleichheit werden von den Vereinten Nationen zahlreiche Europäische Länder eingestuft, allen voran unter anderem die Schweiz, Schweden und Dänemark. Österreich rangiert gemäß Gender Inequality Index der UN auf Platz 14. Massive Ungleichheit wurde in zahlreichen Ländern Afrikas wie der Republik Tschad geortet, aber zum Beispiel auch der Jemen sticht negativ hervor.

Übertragung sozialer Normen

Die Studienergebnisse zeigen, dass jene Unternehmen, deren Mutterkonzern in anderen Ländern ist, beziehungsweise die in andere Länder exportieren, generell einen größeren Anteil an weiblichen Mitarbeiterinnen einstellen, als jene, die nur am nationalen Markt aktiv sind. Besonders deutlich zeigt sich dies bei Firmen, deren Investorinnen oder auch Kundinnen in Ländern mit hoher Geschlechter-Gleichheit sind: Sie stellen sechs bis sieben Prozentpunkte mehr Frauen an als nationale Firmen, die nicht international tätig sind.

Aber auch Eigentumsstrukturen spielen eine Rolle. „Unternehmen mit nationalen EigentümerInnen stellen 17 bis 18 Prozent weniger Frauen ein, als jene mit Eigentümerinnen in Ländern mit hoher Geschlechter-Gleichheit, auch wenn beide auf dem gleichen Markt mit gleichen lokalen Geschlechternormen tätig sind“, so die Studienautorin.

Top-Jobs bleiben vorwiegend männlich

Die positiven Effekte der Globalisierung und Internationalisierung von unternehmerischen Aktivitäten zeigen sich allerdings nicht bei allen Arten und Ebenen von Unternehmen gleichermaßen. Besonders Produktionsjobs profitieren hinsichtlich Geschlechterverteilung von der Entwicklung, an zweiter Stelle stehen Angestellte (in klassischen Büro-Jobs).

„Der Anteil von Frauen steigt dabei nur für die unteren und mittleren Ebenen der Organisationsstruktur. Top-Management-Positionen bleiben von der ‚ Internationalität‘ ihrer Unternehmen unbeeinflusst“, so Schneebaum, „Wir sehen demnach einerseits, wie die Internationalität als Medium für Geschlechternormen fungiert und Ungleichheit reduzieren kann. Andererseits wird ganz klar deutlich, dass es auch andere Maßnahmen braucht, um Diversität in Management-Positionen zu erreichen und die Geschlechterungleichheit zu reduzieren.“