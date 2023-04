Intensiver Erdbeeranbau gefährdet Naturschutzgebiet in Spanien

Die Pläne der andalusischen Regionalregierung bedrohen das Feuchtgebiet nun existenziell. In einem Eilverfahren will Andalusiens konservativer Ministerpräsident Juanma Moreno rund 1.500 Hektar Trockenanbaugebiet rund um den Nationalpark in den Bewässerungsplan aufnehmen und die über 1.000 illegalen Brunnen legalisieren.

Die parlamentarische Mehrheit dafür ist gesichert. Seine konservative Volkspartei (PP) verfügt in Sevilla über eine absolute Mehrheit. Zudem unterstützt die rechtspopulistische Vox-Partei den Plan. Ein Vorhaben, das vor allem mit Blick auf die starke andalusische Bauernlobby und die Ende Mai stattfindenden Gemeindewahlen vorangetrieben wird, schreibt selbst die konservative Tageszeitung El Mundo .