Genervt vom Instagram-Algorithmus? Die App verspricht "Neuanfang"

Meta hat wohl die Unzufriedenheit der Nutzer bemerkt - viele fühlen sich durch den Algorithmus gestört, immer wieder die gleichen Inhalte geliefert zu bekommen. Dem will das Unternehmen entgegenwirken, wie es in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung heißt. Nutzer sollen die Möglichkeit bekommen, auf Instagram quasi neu zu starten: In den Bereichen Explore, Reels und Feed können künftig Empfehlungen gelöscht werden, um die Inhalte individuell neu zu gestalten. Laut Meta soll die Funktion bald weltweit eingeführt werden.