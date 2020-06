24 Unternehmen schlittern pro Tag in die Pleite

Uneinheitlich ist laut KSV1870 die Entwicklung in den Bundesländern. In den industriell relevanten und großen Bundesländern Niederösterreich, Steiermark, Oberösterreich, und Vorarlberg legten die Insolvenzen zu, aber in Wien, im Burgenland und in Tirol sind sie gesunken. In Niederösterreich sind die Firmeninsolvenzen sogar um 8,3 Prozent auf 247 Fälle gestiegen, in der Steiermark um 7,7 Prozent auf 210 Fälle, in Oberösterreich um 5,8 Prozent auf 183 Fälle. Gar 40 Prozent Anstieg auf 45 Fälle verzeichnet Vorarlberg, offenbar gab es im Ländle einen großen Nachholbedarf.

„Die Steiermark nimmt zum Beispiel mit ihrem Schwerpunkt im metallverarbeitenden Sektor eine Art Vorreiterrolle bei Insolvenzen ein, wenn es um konjunkturelle Einflüsse geht“, weiß Kantner. So ist der Schuldenberg der insolventen steirischen Unternehmen von 77 Millionen Euro auf 84 Millionen Euro geklettert, die Zahl der betroffenen Arbeitsplätze hat sich um ein Drittel auf 1032 erhöht.

Der KSV1870 rechnet damit, dass sich der negative Insolvenz-Trend in Niederösterreich, Steiermark, Oberösterreich, und Vorarlberg auch auf die anderen Bundesländer überwälzen wird. "Denn Insolvenzen hinken der allgemeinen Konjunktur um sechs bis neun Monate nach und springen nicht selten an, wenn die Konjunktur wieder anzieht", weiß Kantner.

Die meisten Insolvenzen verzeichnet die Bauwirtschaft mit 280 Fällen, gefolgt von der Gastronomie mit 248 Fällen und den Dienstleistern mit 240 Fällen. Spitzenreiter bei den Schulden ist die Maschinen- und Metallbranche mit 85,3 Millionen Euro.