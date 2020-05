Pleiten in Gastrobranche stark gestiegen

In der aktuellen Statistik gibt es aber einen weiteren Ausreißer. Während die Pleiten bei den Dienstleistern und am Bau zurückgegangen sind, sind sie in der Beherbergungs- und Gastrobranche deutlich gestiegen. Es gibt bisher insgesamt 585 Gastro-Pleiten, das ist ein Plus von 83,4 Prozent. "Der aktuelle Zuwachs der Insolvenzen in der Gastronomie ist gewaltig", weiß Weinhofer. "Ursachen sind die schlechte Eigenkapital-Ausstattung und der Konkurrenzdruck." Nachsatz: "Die Leute sparen eher beim Essen. Sie sehen ja allein in Wien, viele Wirtshäuser im gehobenen Segment geschlossen haben."