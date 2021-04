Insolvenzaufschub: "Mit jedem Tag wird Schaden größer"

Die Mitarbeiter in den strauchelnden Betrieben würden an anderen Arbeitsplätzen fehlen, sagte Götze im Gespräch mit der APA. Darauf hat in der Vergangenheit auch bereits AMS-Chef Johannes Kopf hingewiesen. Die Kurzarbeit könne jedenfalls kein Dauerzustand sein, so Götze. Auffallend sei, dass die überwiegende Zahl der Insolvenzen nicht die von der Coronapandemie besonders betroffene Gastro- und Hotelbranche verzeichne. Hier gäbe es den größtem Rückgang seit Jahren. Weiterhin hoch seien hingegen die Pleiten in der Baubranche, die eigentlich ganz gut durch die Krise gekommen sei.